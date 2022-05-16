رموز الهند تنعى خليفة: قائد ذو رؤية ثاقبة

المصدر: نيودلهي - وفاء فاروق

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أثارت وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، سيلاً من التعازي من القادة السياسيين في الهند ويوم حداد في جميع أنحاء البلاد، مع رفع العلم الوطني الإماراتي. وجاء قرار الحداد في بيان لرئيس الوزراء ناريندرا مودي نعى فيه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، معبراً عن حزنه العميق، إذ غرد مودي في موقع «تويتر»، أنه يشعر بحزن عميق لوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيّب الله ثراه.

وكتب رئيس الوزراء الهندي في تغريدته، إن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد لم يكن قائداً عادياً، مضيفاً: «لقد كان رجل دولة عظيماً وزعيماً بارزاً ازدهرت العلاقات الهندية الإماراتية في ظله، خالص تعازي شعب الهند لشعب الإمارات العربية المتحدة، لترتاح روحه بسلام».

رؤية ثاقبة

إلى ذلك، قال السياسي بيوش غويال، وزير التجارة الهندي، إنّ وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد أمر أحزن الهند حكومة وشعباً، مشيراً إلى أنّ المغفور له الشيخ خليفة بن زايد كان قائداً قوياً وذا رؤية ثاقبة قاد دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إصلاحات رائدة وجعلها واحة للازدهار. وأضاف غويال: «وبالحديث عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد لا بد من أن نذكر دوره المؤثر في تعزيز العلاقات الهندية الإماراتية وخلق جو من الانسجام والتسامح ليس فقط من خلال الحكومات ولكن الشعوب، وكذلك في وقت نبحر في مرحلة جديدة من علاقاتنا، سيكون رحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد محسوساً بقوة».

صُنع تاريخ

بدوره، أكّد الصحافي والسياسي البارز، مانوهار مانوج، أنّ المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه صنع تاريخاً. وفي تصريحات لـ«البيان»، قال مانوج: «وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه لم تحزن الشعب الإماراتي فقط بل أحزنت كذلك الشعب الهندي والعالم أجمع، فقد كانت مشاركات وإنجازات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد ذات صدى واضح ودبلوماسيته مع قراراته الحكيمة أسهمت في صنع فارق ملموس في دولة الإمارات، وفي علاقاتها بالدول الأخرى على الصعد كافة، صنع المغفور له الشيخ خليفة بن زايد تاريخاً ناصعاً لدولة الإمارات لن يُنسى على مر العصور، أدعو الله أن تسكن روحه في سلام».

قائد مسيرة

من جهته، أعرب راهول غاندي، رئيس حزب المؤتمر، عن تعازيه لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة والشعب الإماراتي في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، إذ غرد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلاً: «سيتم تذكر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد باعتزاز قائداً ذا رؤية حقّق تطوراً مذهلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة».

كما قال رئيس وزراء ولاية كيرالا، بيناري فيجايان، إنه يشعر بحزن عميق لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد، مضيفاً «لقد كان قائداً ذا رؤية ثاقبة وأدى دوراً رئيساً في تحديث دولة الإمارات العربية المتحدة وسيتم تذكر إسهاماته على الدوام».

تحديث

على صعيد متصل، قال د. سوبراهمانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية الهندي، معزّياً دولة الإمارات، إنّ التاريخ سيذكر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، باعتباره القائد الذي قام بتحديث دولة الإمارات العربية المتحدة.

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