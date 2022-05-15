قادة العالم يهنئون محمد بن زايد: الإمارات تبدأ عهداً جديداً ومرحلة تاريخية استثنائية

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

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هنأ زعماء وقادة العالم الغربي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات، أمس، خلفاً للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكدين أن الإمارات تبدأ عهداً جديداً ومرحلة تاريخية استثنائية في مسيرتها بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتستكمل دورها الرائد وتعزز منجزاتها ومكتسباتها وتتطلع بكل ثقة وثبات إلى المستقبل كنموذج تنموي وريادي يحظى باحترام وإعجاب العالم.

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات، وذلك عبر بيان رسمي قال فيه: «أهنئ صديقي القديم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكما أبلغت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، خلال مكالمتنا الهاتفية يوم الجمعة، فإن الولايات المتحدة عازمة على تكريم ذكرى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا خلال الأشهر والسنوات القادمة».

وأشار بايدن إلى أن دولة الإمارات تعد شريكاً أساسياً للولايات المتحدة، ولطالما كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - الذي التقاه الرئيس الأمريكي عدة مرات عندما كان ولياً لعهد أبوظبي - في المقدمة إبان بناء تلك الشراكة.

واختتم بايدن بيانه معرباً عن تطلعه إلى العمل مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للبناء على الأساس الاستثنائي بين البلدين وتعزيز الروابط بين الإمارات والولايات المتحدة وشعبيهما.

عمل مشترك

من جهته هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب بوتين في برقية بعث بها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، ونشر نصها على موقع الكرملين، عن «تهانيه من صميم القلب» بمناسبة انتخاب سموه رئيساً لدولة الإمارات، وتابع: «أنا على قناعة بأن أنشطتك في منصب رئيس الدولة ستسهم في مواصلة تطوير علاقات الصداقة والتعاون متبادل المنفعة في الاتجاهات كافة بين روسيا والإمارات».

وأعرب الرئيس الروسي عن أمله في «مواصلة الحوار البناء والعمل المشترك على المسائل الملحة المطروحة على الأجندة الثنائية والدولية»، وتمنى لسموه «النجاح وموفور الصحة والرفاهية».

كما هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بانتخابه رئيساً للدولة. وقال أبي أحمد في تغريدة «أبارك لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على انتخابه رئيساً للدولة مع تمنياتي الخالصة له بالتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه».

شراكة وسلام

وهنأ وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال لابيد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، مساء أمس: «أهنئ الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات، وسيواصل الشيخ محمد بن زايد مسيرة والده وأخيه اللذين أسسا دولة قائمة على التسامح والسلام وتجسدت رؤيته في إعادة تدشين الشرق الأوسط بأجواء الشراكة وروح السلام والتعاون لصالح الأجيال القادمة».

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