محمد بن زايد.. حليف الخير والسلام

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأت منظمات ومؤسسات عربية وإقليمية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، لانتخابه رئيساً للدولة، متمنية لسموه التوفيق رئيساً وقائداً لدولة الإمارات لاستكمال مسيرة الراحل الحكيم، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

نايف الحجرف: قائد ملهم

ورفع الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باسمه وباسم جميع منسوبي الأمانة العامة ومكاتبها وبعثاتها، أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، معبراً عن إيمانه بأن مسيرة الإمارات العربية المتحدة ستمضي بثبات وقوة في ضوء الانتقال السلس والإجماع الذي حظي به انتخاب رئيس الدولة، كقائد ملهم لمستقبل مشرق، فخير خلف لخير سلف.

وأكد أن دولة الإمارات وهي تبدأ عهداً جديداً ومرحلة تاريخية في مسيرتها المباركة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نما تستكمل دورها الرائد وتعزز منجزاتها ومكتسباتها وتتطلع بكل ثقة وثبات إلى المستقبل كنموذج تنموي وريادي يحظى باحترام وإعجاب العالم.

وأشاد الحجرف بالدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتحقيق أهداف المجلس ولتعزيز التكامل الخليجي وترجمة توجيهاتهم وتطلعات مواطني دول المجلس في كل ما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية والرفاه.

شيخ الأزهر: استكمال المسيرة

وبارك فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ثقة شعب الإمارات بانتخابه رئيساً للدولة، داعياً المولى عز وجل أن يوفقه في استكمال مسيرة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لتواصل دولة الإمارات نهضتها.

وقال فضيلة الإمام الأكبر في تدوينه له على صفحتيه الرسميتين على فيسبوك وتويتر: «في الوقت الذي أشعر فيه بأخي العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ومصابه الجلل بفقدان أخيه وسنده الشيخ خليفة، رحمه الله، فإنني أشدُّ على يديه وأدعو الله أن يقوي ظهره، ويشدَّ أزره، ويوفقه رئيساً وقائداً لدولة الإمارات لاستكمال مسيرة الراحل الحكيم في خدمة بلاده ودينه وأمته، ونشر العدل والخير في كل مكان».

البرلمان العربي: نحو التوفيق والسداد

وبارك عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان انتخابه رئيساً للدولة.

وأعرب العسومي في تصريح له عن تمنياته لقيادة دولة الإمارات بالتوفيق والسداد في هذه المرحلة المهمة من تاريخها لمواصلة مسيرة البناء والتطوير والرخاء التي أرسى أساسها وشيد بنيانها الراسخ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستكملها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

التعاون الإسلامي: حكمة ودبلوماسية

ورفع حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أحر التبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً أن سموه خير خلف لخير سلف.

وقال حسين إبراهيم طه، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، سوف يواصل مسيرة المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، والشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراهما، برجاحته وحكمته ودبلوماسيته التي سوف تعزز مكانة دولة الإمارات لتواصل مسيرتها كواحدة من النماذج الفريدة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والعالم بشكل عام.

كما تقدم الأمين العام بالتبريكات إلى الشعب الإماراتي على انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات والتفافه حول قيادته، منوهاً بوحدة الكلمة في دولة الإمارات العربية المتحدة والاتفاق والتوافق الذي يعم ديارها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز