محمد بن زايد.. رئيس برؤية عالمية

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

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احتفت صحف العالم، بانتخاب المجلس الأعلى للاتحاد، أمس، بالإجماع، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وسلطت العديد من الصحف الضوء على سلسلة انتقال السلطة كدليل على الوحدة واستقرار الإمارات التي وصفتها الصحف بدولة التوجهات العالمية وأشادت بالمزايا الدبلوماسية لصاحب السمو وتأسيسه شراكات دولية عابرة للقارات، كما نشرت وسائل إعلام أخرى التهاني والتبريكات من القادة والدبلوماسيين الدوليين.





وحدة الحكومة والشعب

وعلى الجانب الأوروبي، عنونت صحيفة «إندبندنت» البريطانية «الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة»، بعد انتخابه بالإجماع من قبل المجلس الأعلى للاتحاد في قصر المشرف.

بدورها، أعربت صحيفة «غارديان» أن سرعة الإعلان والاتفاق على الرئيس الجديد بالإمارات أظهرت ودللت على الوحدة بين الحكومة والشعب، وطمأنت العالم على رسوخ استقرار الدولة.

من جهتها، نقلت صحف الولايات المتحدة، من بينها «واشنطن تايمز»، أن تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم، يعد ثالث انتقال للسلطة بالبلاد منذ إعلان الاتحاد عام 1971. أما صحيفة «نيويورك تايمز» فقط عنونت على «محمد بن زايد.. يتسلم مقاليد الحكم في الإمارات»، وأن سموه يحظى بسمعة كبيرة ومؤثرة بشكل إيجابي على منطقة الشرق الأوسط وواشنطن. أما صحيفة الأعمال والمال «وول ستريت جورنال»، فقد وصفت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بكونه «القوة الدافعة» لتحرك البلاد للاتفاقيات والعلاقات الدبلوماسية مع العالم.

شراكات دولية

وعلى الجانب الروسي، نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله في رسالة وجهها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أنه «على يقين من أن قيادته ستعزز العلاقات الودية الروسية الإماراتية والتعاون متبادل المنفعة».

وعلى الجانب الهندي، نشرت صحيفة «إنديا توداي» التهاني لشعب وحكومة دولة الإمارات بانتخاب سموه رئيساً، ونقلت تهاني رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي الذي بعث بأطيب التمنيات لصاحب السمو معرباً عن ثقته باستمرار وتعمق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في ظل الرؤية القيادة الديناميكية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفي تحليل لصحيفة «ذا واير»، قالت كبيرة الباحثين بمعهد واشنطن، كريستين سميث ديوان، إن «الاتجاه المستقبلي تحت قيادة سموه واضح وينعكس في تبني التنوع الاقتصادي التي تقوده الدولة».

سياسيون

وسارع قادة أعمال ودبلوماسيون لتهنئة الإمارات، حيث غرد السياسي النمساوي سيباستيان كورتس: «نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، انتخابه بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي ظل حكمه، ستتمكن دولة الإمارات من الاعتماد على قيادته الحكيمة ورؤيته لما فيه صالح البلاد والمنطقة بأسرها وكذلك العالم».

وبدوره، هنأ القس ورجل الأعمال الأمريكي جوني مور عبر «تويتر» انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيساً بالإجماع قائلاً: «نبارك لشعب الإمارات انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة.. كما ونرسل تهانينا للعالم أجمع، لأنه سبق وأن شهدنا جميعاً على قيادته الاستثنائية.. وبهذا ستنتقل دولة الإمارات من قوة إلى قوة».

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