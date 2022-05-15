محمد بن زايد.. قائد يعزز الحضور العربي

المصدر: عواصم- البيان، ووكالات

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لقي انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، تهاني عربية واسعة.

حيث أعرب القادة العرب عن إيمانهم بأن مسيرة الإمارات، ستمضي بقوة، في ضوء الانتقال السلس والإجماع الذي حظي به انتخاب رئيس الدولة، كقائد ملهم لمستقبل مشرق، وخير خلف لخير سلف. وشهدت التهاني، دعوات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالسداد في مواصلة قيادة واستكمال مسيرة الخير والنماء، والأمنيات بمزيد من التقدم والنماء وتطوير العلاقات.

مسيرة الخير والنماء

وبعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات.

وقال الملك سلمان: «يسرنا بمناسبة انتخابكم من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أن نعرب لسموكم عن أخلص التهاني الأخوية، سائلين المولى جل وعلا، أن يوفق سموكم ويعينكم، ويسدد خطاكم لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، لمواصلة مسيرة الخير والنماء، التي سار عليها والدكم، الشيخ زايد آل نهيان، وأخوكم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمهما الله». وأعرب خادم الحرمين عن تطلعه لاستمرار العمل على توطيد أواصر الأخوة والصداقة بين البلدين والشعبين، وتعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمتين العربية والإسلامية.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.

وقدم الأمير محمد بن سلمان التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولشعب الإمارات، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، سائلاً الله تعالى التوفيق لسموه لخدمة الإمارات وشعبها، ومواصلة مسيرة التنمية، متمنياً لدولة الإمارات المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار.

وعبر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عن شكره وتقديره لولي العهد السعودي على مشاعره الأخوية الصادقة، متمنياً للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كل تقدم وازدهار.

في السياق، بعث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. كما هنأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، سموه، بمناسبة انتخابه رئيساً للدولة.

مواصلة مسيرة التقدم

وهنأ العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، متمنياً أن يحفظ الله سموه، ويمده بعونه وتوفيقه، ويديم عليه موفور الصحة والعافية، لمواصلة مسيرة الخير والتقدم المبارك، التي تشهدها دولة الإمارات، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في مزيد من التنمية والتطور والازدهار، وخدمة قضايا أمته، والنهوض بمسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك.

وأكد في البرقية، عمق العلاقات التاريخية المتميزة والروابط الأخوية الراسخة والمتجذرة التي تجمع بين البلدين وقيادتيهما وشعبيهما وحرص مملكة البحرين على المضي قدماً في كل ما من شأنه تمتين الصلات الوثيقة، وتعزيز التعاون الوطيد ودفعه إلى آفاق أرحب وأوسع بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين.

استكمال مسيرة الخير

وهنأ أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات. وعبّر الشيخ نواف في البرقية عن خالص تهانيه، سائلاً المولى عز وجل، أن يسدد خطاه لمواصلة قيادة واستكمال مسيرة الخير والنماء، التي تشهدها دولة الإمارات الشقيقة، التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، والمغفور له الشيخ خليفة، طيب الله ثراه.

وأشاد الشيخ نواف بـ «العلاقات التاريخية الراسخة والحميمة التي تربط الأسرتين الكريمتين، والبلدين والشعبين الشقيقين»، متمنياً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد «وافر الصحة ودوام العافية، ولدولة الإمارات الشقيقة، كل التقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة».

استكمال السياسات الرشيدة



في الأثناء، هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، معرباً عن أطيب التمنيات بالتوفيق لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، في مواصلة مسيرة التطور والازدهار للشقيقة الإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، امتداداً لمسيرة الازدهار التي أرساها المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه.

التقدم والرخاء

من جهته، بعث ملك المغرب محمد السادس، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وجاء في برقية الملك: «يسعدني بمناسبة انتخابكم من قبل المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيساً للدولة، أن أتقدم إلى سموكم، أصالة عن نفسي، ونيابة عن الشعب المغربي، بأحر التهاني، وأطيب التمنيات، مقرونة بدعواتي للعلي القدير، أن يلهمكم السداد والتوفيق في قيادتكم للشعب الإماراتي الشقيق، نحو المزيد من التقدم والرخاء».

إلى ذلك، بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وأعرب عن أحر التهاني، بنيله ثقة الشعب الإماراتي الشقيق، عبر المجلس الأعلى للاتحاد. كما عبّر عن أمنياته بمزيد من الازدهار، ومواصلة مسيرة النهوض والنماء، امتداداً للسياسات الحكيمة للقائدين الراحلين، المغفور لهما، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراهما.

تعزيز التعاون

كما بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكداً له تطلعه للعمل الوثيق معه من أجل تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والشراكة بين البلدين.

وجاء في البرقية: «يطيب لي، بمناسبة انتخابكم رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أن أعرب لكم، باسم الجزائر شعباً وحكومة، وأصالة عن نفسي، عن خالص التهاني وأطيب التمنيات، سائلاً المولى جل وعلا، أن يوفقكم في أداء مهامكم النبيلة، وأن ينعم على الشعب الإماراتي الشقيق، بمزيد من التقدم والرخاء، تحت قيادتكم الرشيدة». معرباً عن أمله في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أرحب «تستجيب لتطلعات شعبينا الشقيقين، وتجسيد حرصنا المشترك تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، ومساعينا الحثيثة لنشر السلم والاستقرار إقليمياً ودولياً».

عطاء وازدهار

كما بارك العراق، انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً لدولة الإمارات، وبعث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، برقية تهنئة، معبراً عن ثقته أن عهد سموه سيكون امتداداً لمسيرة العطاء والازدهار، التي امتدت في عهد المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه والراحلين من أسلافه الكرام. وأكد تطلع العراق إلى تعزيز أواصر الأخوّة والتعاون بين البلدين الشقيقين، وبما يسهم في ترسيخ أمن المنطقة، واستقرارها، ورفاه شعوبها.

كما هنأ رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وكتب نيجيرفان بارزاني في حسابه على «تويتر»:

«أهنئ وأبارك لأخي العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لانتخابه رئيساً لدولة الإمارات، راجياً لسموه التوفيق والسداد في مهامه، ولشعب الإمارات الشقيق دوام الأمن والرفاه والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، متطلعاً إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك بيننا». وفي رام الله، هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.

وقال في برقية التهنئة: «يطيب لنا أن نتقدم لسموكم وللشعب الإماراتي الشقيق، بأحر التهاني القلبية، باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، بانتخابكم رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونسأل الله تعالى أن يوفقكم في قيادة بلدكم وشعبكم نحو تحقيق ما تصبون إليه من أهداف وتطلعات». وأعرب عباس عن تمنياته بالصحة والسعادة والنجاح لصاحب السمو رئيس الدولة، ولبلده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

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