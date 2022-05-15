مسؤولون أردنيون: محمد بن زايد نموذج ومدعاة فخر

المصدر: عمّان - ماجدة أبو طير

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هنأ مسؤولون أردنيون، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بانتخابه رئيساً لدولة الإمارات، سائلين الله عز وجل له التوفيق في طريق البناء والعطاء التي أرسى دعائمها الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه والتي مثّلت نموذجاً فريداً في المنطقة والعالم، مستذكرين مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، والإنجازات التي حققها في مختلف المجالات.

وتقدّم وزير الإعلام الأردني الأسبق، د. محمد المومني، بأسمى آيات التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، مضيفاً: «نحن على ثقة تامة بأن الإنجازات ستستمر تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الذي كان جزءاً أساسياً ومحورياً مما حققته دولة الإمارات في كل المجالات، بما جعل من دولة الإمارات نموذجاً يحتذى ومدعاة للفخر على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

وأوضح المومني، أنّ كل خطوة تخطوها دولة الإمارات في طريق النجاح هي نجاح للأمتين العربية والإسلامية، مشيراً إلى أنّ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تميّز بحكمته وبصيرته وقيادته الرشيدة وسيره على نهج الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في ترسيخ نهج العطاء.

وأبان المومني، أنّ استمرار التطوّر والتقدّم في دولة الإمارات سيكون عنوان المرحلة في ظل قيادة سموه الرشيدة، لافتاً إلى أنّ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تميّز بجهده الحثيث في تطوير العلاقات مع العالم بما أثمر تعزيز الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع مختلف دول العالم، وعزّز مكانتها المرموقة في المجتمع الدولي. وأضاف المومني: «تربط صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد علاقات أخوية راسخة مع أخيه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، نسأل الله عز وجل أن يوفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في مسيرته رئيساً لدولة الإمارات وقائداً لمسيرة الرفاه والرخاء والتقدّم والازدهار».

فخر

بدوره، هنأ عضو مجلس الأعيان الأردني، سمير عبد الهادي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ودوره المشهود في تطوّر مجتمع دولة الإمارات وسجل الإنجازات الحافل الذي يبعث على الفخر، سواء تطوير القوات المسلحة الإماراتية وقطاع التعليم والتنمية الاقتصادية وتمكين المرأة والاهتمام الكبير بمجال الأعمال الخيرية والإنسانية. وأكّد عبدالهادي على أنّ العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية متجذرة وراسخة على مختلف المستويات، داعياً الله عز وجل التوفيق والنجاح.

من جهته، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، النائب خير أبو صعيليك، إنّ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، خير خلف لخير سلف، متمنياً لسموه التوفيق والسداد في مواصلة مسيرة الخير والنماء التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة والمزيد من التقدّم والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.

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