رئيس النواب البحريني لـ "البيان": الإنسانية فقدت قامة رفيعة ويداً معطاءة

المصدر: المنامة - إبراهيم النهام

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أعربت رئيس مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل عن أحر التعازي وخالص المواساة لأسرة آل نهيان ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكدت زينل لــ«البيان»، أنّ الإنسانية فقدت اليوم قامة رفيعة، ويداً معطاءة، ووجوداً مباركاً لطالما سعى لبث روح الألفة والمحبة، والسلام والوئام، وأشاع قيم التسامح بين الدول والشعوب، بمبادرات جعلت من دولة الإمارات منارة شاهقة على مستوى المنطقة والعالم.

وقالت: «إن فقيد الإمارات الكبير حقق لدولة الإمارات وشعبها قصة نجاح أصبحت مصدر إلهام للدول والشعوب في سرعة التقدم التنموي، والبناء المبهر، والتفرد في المجالات العلمية والتقنية والمعرفية والثقافية، حتى أصبحت عاصمة للمبدعين والملهمين والمبتكرين، ومقصداً عالمياً منقطع النظير».

وأشارت إلى أن العلاقة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات تنامت على نحو متصاعد خلال حكم المغفور له، وبلغت من التقارب والتعاضد ما جعلها علاقة أخوية استثنائية بين الدول الشقيقة، وسجلت الإمارات خلالها وقفات مشرفة ومساندة لا محدودة لأمن واستقرار وتنمية مملكة البحرين.

وتابعت: «فقيد الإمارات الكبير، هو فقيد لمملكة البحرين، حيث يتشارك شعب البحرين الحزن والأسى والألم لرحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان أحد أبرز دعاة العمل الإنساني، والمدافعين عن وحدة الأمتين العربية والإسلامية والانتصار لقضاياها».

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