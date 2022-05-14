مفتي الديار الهندية: العالم فقد حكيماً بارزاً

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أعرب مفتي الديار الهندية، الرئيس التنفيذي لمنتدى الشيخ زايد العالمي للسلام، فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد، عن أحر تعازيه مواساته للقيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والعالم أجمع في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، مشيراً إلى أنّ وفاته فقد كبير للأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء. وأوضح أحمد أنّ العالم فقد قائداً عظيماً وحكيماً بارزاً من حكماء العرب وباني نهضة دولة الإمارات، مشيراً إلى أنّ المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان نبراساً للأمة الإسلامية في التعامل مع قضاياها الشائكة، ورمزاً من رموز الإنسانية والأعمال الخيرية، ونصيراً للفقراء والمحتاجين في مختلف بقاع العالم.

وأوضح أبوبكر أحمد، أنّ المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان له دور ريادي في رفعة دولة الإمارات وجعلها في مقدمة دول العالم اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً. دبي - البيان

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