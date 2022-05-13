الإمارات تدعم مكافحة الجائحة بـ60 مليون دولار

المصدر: دبي، واشنطن - البيان، وكالات

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أعلنت دولة الإمارات عن مساهمة جديدة بقيمة 60 مليون دولار لتسريع وصول اللقاحات والمستلزمات الطبية إلى المناطق التي يتفشى فيها كوفيد 19 حول العالم، وذلك ضمن حزمة تعهدات دولية بلغت ثلاثة مليارات دولار خلال القمة العالمية الثانية لكوفيد 19 التي عقدت افتراضياً.

ونشر الحساب الرسمي لسفارة الدولة في واشنطن تغريدة ذكر فيها أن معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أعلنت خلال القمة عن تبرع دولة الإمارات بـ60 دولار ضمن جهود تسريع إيصال اللقاحات إلى المناطق المتضررة جراء تفشي جائحة كوفيد 19.

وتعهد المشاركون في القمة بصرف أكثر من 3 مليارات، وفق ما أعلن البيت الأبيض. سيخصص مليارا دولار من المبلغ الإجمالي للاستجابة الفورية للوباء، و962 مليون دولار لصندوق البنك الدولي المخصص للوقاية من الأوبئة في المستقبل، بحسب الرئاسة الأمريكية.

جاء ذلك مع تجاوز عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة عتبة مليون حالة، ما دفع البيت الأبيض إلى حضّ الأمريكيين والكونغرس على «عدم التهاون والحفاظ على إرادة سياسية قوية».

وفي بيان مشترك، وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي جو بايدن بالعمل معا لحل المشكلات اللوجستية المتعلقة بإدارة اللقاحات الممنوحة للدول النامية.

استضافت واشنطن القمة بالاشتراك مع ألمانيا التي ترأس حالياً مجموعة السبع وإندونيسيا التي ترأس مجموعة العشرين والسنغال التي ترأس الاتحاد الإفريقي وبليز التي ترأس رابطة دول الكاريبي. وسبق أن عقدت نسخة أولى للقمة في سبتمبر الماضي.

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