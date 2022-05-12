الإمارات تشارك في مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة

المصدر: وام

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شاركت سفارة دولة الإمارات في بروكسل في فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر بروكسل حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي، بهدف مواصلة دعم الشعب السوري، في ظل استمرار تداعيات جائحة " كوفيد-19 " والتحديات والتي فاقمت من شدة الاحتياجات الإنسانية، وذلك بمشاركة ممثلين من 55 دولة و22 منظمة دولية.

وتناول المؤتمر في دورته الحالية القضايا والمواضيع الأكثر أهمية التي تؤثر على الشعب السوري والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحشد الدعم الدولي للاستجابة للخطة الإنسانية.

وتم تسليط الضوء على الدور الذي قامت به دولة الإمارات على مدار أكثر من 10 سنوات ماضية من خلال تقديم المساعدات الإغاثية التي بلغت ما يزيد على 1.11 مليار دولار أمريكي للتخفيف من معاناة الشعب السوري داخل بلاده وخارجه في كل من الأردن ولبنان والعراق، فضلا عن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 23.4 مليون دولار أمريكي في صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا لدعم برامج إعادة الاستقرار في الداخل، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المخيمات للاجئين السوريين في الأردن والعراق واليونان ومنها المخيم /الإماراتي-الأردني/ للاجئين بمريجيب الفهود في المملكة الأردنية الهاشمية وتوفير جميع المتطلبات الأساسية من تعليم وصحة وغيرها من الخدمات.

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