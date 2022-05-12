دعوات لتحقيق دولي بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة

المصدر: عواصم- البيان، وكالات

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أدان العالم، أمس، مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، و سط دعوات لإجراء تحقيق شامل وشفاف لتحديد الجهة المسؤولة عن فقدان أبو عاقلة حياتها خلال أدائها واجبها المهني في مخيم جنين، فيما تبادل الفلسطينيون والإسرائيليون الاتهامات حول المسؤولية عن مقتل الصحافية، وحملت دول ومؤسسات عربية إسرائيل المسؤولية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، البالغة 51 عاماً، مراسلة شبكة «الجزيرة»، برصاص الجيش الإسرائيلي، وإصابة الصحافي علي السمودي برصاصة في الظهر، وهو من صحيفة «القدس»، أثناء تغطية مواجهات مسلحة بين القوات الإسرائيلية، ومسلحين فلسطينيين، خلال اقتحام مدينة جنين .

تنديد واسع

وحملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان لها، حكومة إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن "الجريمة التي تستدعي المساءلة الدولية، وملاحقة مرتكبيها أمام جهات العدالة الدولية، بكل ما تمثله من أركان، كجريمة حرب".

و أدانت جمعية الصحافيين الإماراتية، مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، وطالب محمد الحمادي رئيس الجمعية، بحماية الصحافيين، ومحاسبة كل من يتسبب في قتلهم أو يعتدي عليهم أثناء أداء عملهم. وأرسلت جمعية الصحافيين الإماراتية، برقية عزاء إلى نقابة الصحافيين الفلسطينيين، قدمت فيها خالص التعازي وصادق المواساة، إلى مجلس نقابة الصحافيين الفلسطينيين، وكافة الزملاء الصحافيين والإعلاميين في دولة فلسطين الشقيقة، في وفاة الزميلة شيرين أبو عاقلة، التي قُتلت برصاص الجيش الإسرائيلي، وهي تمارس عملها الإعلامي، أثناء تغطية الأحداث في اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية والحكومة ومنظمة التحرير الفلسطينية، والإعلام الرسمي، والمؤسسات والمنظمات الحقوقية، مقتل أبو عاقلة و حمّلت إسرائيل المسؤولية.

كما استنكرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين «العمل المقصود والمدبر، وعملية الاغتيال الحقيقة كاملة الأركان». دعوات للتحقيق دولياً، صرحت السفيرة الاميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لصحافيين: ينبغي النظر في هذا الأمر في شكل شفاف. نشجع الطرفين على المشاركة في هذا التحقيق بحيث نتمكن من فهم سبب حصول ذلك.

بدورها، دعت وزارة الخارجية الأميركية الى تحقيق فوري ودقيق، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الصحافية.

بدورها، أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين عن «صدمتها» لمقتل الإعلامية الفلسطينية، خلال أدائها لواجبها، ودعت إلى «إجراء تحقيق سريع ومستقل لتقديم الجناة إلى العدالة».

كما أدان المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند «جريمة» إعدام أبو عاقلة، ودعا إلى «إجراء تحقيق فوري وشامل ومحاسبة المسؤولين».

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت «يبدو على الأرجح أن فلسطينيين مسلحين، كانوا يطلقون النار بشكل عشوائي، حينها، يتحملون مسؤولية الوفاة المؤسفة للصحافية».





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