سفارة الإمارات في نيودلهي تدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر
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أهابت سفارة الإمارات في نيودلهي مواطني الدولة بتوخي الحيطة والحذر مع اقتراب اعصار أتساني ، من أوريسا وآندرا براديش وتلنغانا وجارخاند وبنغال الغربية وذلك اعتباراً من يوم غد الاربعاء الموافق 11 مايو 2022-إلى 13 مايو 2022 والذي من المتوقع أن يستمر لمدة 3 أيام.
وتؤكد السفارة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الهندية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.