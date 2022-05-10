أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف العاجل من الأمور

المصدر: البيان

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أصدر أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمراً أميرياً بقبول استقالة الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وفيما يلي نص الأمر الأميري: - «بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 18 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 23 نوفمبر 2021 بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء - وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له - وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بالآتي: مادة أولى (تقبل استقالة سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة).

وكان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد قد تسلم في 5 أبريل من الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء كتاب استقالة الحكومة.



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