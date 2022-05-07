البحرين.. فعاليات «الدفاع المتوهج» تنطلق غداً

المصدر: المنامة - بنا

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنفذ قوة دفاع البحرين من صباح يوم غد الأحد، فعاليات التمرين المشترك الدفاع المتوهج (Neon Defender - 22)، والذي يشارك في تنفيذه عدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية متمثلة بخفر السواحل، والقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية (NAVCENT)، حيث يأتي التمرين ضمن إطار البرامج والخطط المرسومة التي تهدف إلى تطوير سبل التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات ورفع كفاءة جميع المشاركين في التمرين على كيفية مواجهة مختلف الأخطار والتهديدات البحرية والدفاع عن المنشآت والملاحة البحرية وحماية الممرات المائية في منطقة العمليات.

وتشتمل مجريات ومراحل التمرين المختلفة على عدد من التطبيقات الميدانية العسكرية والعمليات البحرية والمناورات التكتيكية المختلفة بأحدث التقنيات القتالية المتطورة، في إطار التعاون الدفاعي والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة وجيوش الدول الصديقة لتعزيز التعاون في المحافظة على أمن واستقرار المياه الإقليمية وتأمين الممرات البحرية وتوفير الحماية والسلامة اللازمة للملاحة البحرية في المنطقة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز