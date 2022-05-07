الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

المصدر: وام

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في إقليم "شبيلي الوسطى" جنوب غرب العاصمة الصومالية "مقديشو"، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من أفراد بعثة حفظ السلام من جمهورية بوروندي الصديقة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن تضامنها الكامل مع بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية بوروندي الصديقة ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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