"التعاون الإسلامي" تثمّن إطلاق 163 أسيراً حوثياً

المصدر: البيان

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أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن ترحيبها بإطلاق سراح ونقل 163 أسيراً حوثياً، في إطار المبادرة الإنسانية السعودية، مثمّنة تلك المبادرة وما سبقتها من مبادرات التي من شأنها الإسهام في طي ملف الأسرى، ودعم جهود السلام في اليمن.

كما ثمّنت الأمانة العامة الجهود التي بذلتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتنسيق إعادة الأسرى وجهود الأمم المتحدة، معربة عن الأمل في أن تتواصل الجهود والمساعي لتثبيت الهدنة، وتوفير الظروف المناسبة للأطراف اليمنية من أجل الحوار للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.

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