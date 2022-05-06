السعودية تحذر مواطنيها من لصوص محترفين في جورجيا

المصدر: البيان

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حذَّرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية جورجيا مواطنيها من لصوص محترفين يسرقون السياح باستخدام الأطفال بداعي التسول في مواقع مختلفة.

وأوضحت السفارة، أمس، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أنها لاحظت تعرض بعض السياح في مدينة تبليسي وسط البلد وشارع مرجان شفيلي وساحة مدينة باتومي لحالات سرقة متكررة بطريقة محترفة من قِبل أطفال بداعي التسول.

ودعت إلى الحذر وتجنّب الوقوع في مثل تلك الحالات أو الخروج بمقتنيات ثمينة، مشددةً على عدم حمل مبالغ مالية كبيرة، والابتعاد عن الأماكن المشبوهة، وتجنب التواصل مع الغرباء، والتواصل معها عند الحاجة.

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