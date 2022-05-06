قرقاش: تداعيات الأزمات الكبرى يدفع ثمنها العالم غالياً

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، على أن تداعيات الأزمات الكبرى، يدفع ثمنها العالم غالياً.

وقال معاليه، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «تداعيات الأزمات الكبرى يدفع ثمنها العالم غالياً».وأضاف معاليه «غني عن البيان، الطبيعة الهشة والحساسة التي تشكل نظامنا الاقتصادي والمعيشي». وتابع معاليه: «فلا بد لنا في منطقتنا الجغرافية الممتدة، من التعايش والتسامح، والبحث عن الحلول الواقعية، والتي تقينا شر هذه التقلبات». واختتم معاليه، تغريدته بقوله: «هذه هي مسؤوليتنا المشتركة».

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