عبد الله بن زايد يلتقي وزير خارجية سنغافورة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور فيفيان بالاكرشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين، والحرص على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وبحث سموه والدكتور فيفيان بالاكرشنان القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما استعرض الجانبان الجهود العالمية المبذولة لتسريع وتيرة التعافي من جائحة "كوفيد - 19" على مختلف المستويات.

وأقام الدكتور فيفيان بالاكرشنان مأدبة عشاء تكريماً لسموه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز