"حكماء المسلمين" يدين الهجوم الإرهابي على مسجد في كابول

المصدر: وام

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أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس المجلس الهجومَ الإرهابيَّ الذي استهدف مسجدًا خلال أداء صلاة الجمعة بالعاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المصلِّين.

ودعا المجلس إلى تكثيف الجهود لمواجهة الفكر المتطرف والإرهاب الأسود واجتثاثه من .وأعربَ المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام عن تضامن المجلس الكامل مع الشعب الأفغاني في مصابه الجلل، وفي معاناته من الجرائم الإرهابية النكراء التي تخالف تعاليم الأديان السماوية والمواثيق والقوانين والأعراف الدولية.

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