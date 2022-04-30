الإمارات تدين التفجير الإرهابي لمسجد في كابول

المصدر: أبوظبي - وام كابول - وكالات

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أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن سقوط عدد من القتلى فضلاً عن إصابة عشرات من المصلين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للشعب الأفغاني الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي حين ذكر مسؤولون أفغان ومصدر صحي، أن انفجاراً قوياً ضرب مسجداً في غرب كابول خلال صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 66 وإصابة 78.. وقال إمام مسجد إن انفجاراً قوياً وقع بعد صلاة الجمعة وهو الأحدث في سلسلة هجمات على أهداف مدنية في البلاد خلال شهر رمضان.

من جهته، قال نائب الناطق باسم وزارة الداخلية بسم الله حبيب إن الانفجار استهدف مسجد خليفة صاحب في غرب كابول بعد صلاة الجمعة بقليل. جاء الهجوم في الوقت الذي تجمع فيه المصلون في المسجد الذي يرتادونه بعد صلاة الجمعة من أجل حلقة ذكر.

شهود عيان

وقال سيد فاضل آغا إمام المسجد إن شخصاً يعتقد أنه مهاجم انتحاري انضم إليهم في الطقوس وفجر عبوات ناسفة.

وأضاف «تصاعد الدخان الأسود وانتشر في كل مكان وكانت الجثث أيضاً في كل مكان» موضحاً أن أبناء أخيه من بين القتلى. ومضى قائلاً «لقد نجوت لكنني فقدت أحبائي». وذكر أحد سكان المنطقة ويدعى محمد صابر أنه رأى مصابين يتم نقلهم في سيارات إسعاف. وأضاف أن «الانفجار كان مدوياً للغاية ظننت أني فقدت السمع». من جهته، أفاد مصدر صحي بأن المستشفيات استقبلت 66 جثة و78 مصاباً كما رشحت مصادر ارتفاع حصيلة الضحايا.

حالات حرجة

وقال مستشفى الطوارئ بوسط كابول إنه يعالج 21 مصاباً وإن اثنين توفيا لدى وصولهما. وقال ممرض في مستشفى آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، إن المستشفى استقبل 49 مصاباً وحوالي خمس جثث. وأضاف أن عشرة من المصابين في حالة حرجة، وأن وحدة الحروق استقبل قرابة 20.وقُتل عشرات المدنيين الأفغان في الأسابيع الأخيرة في انفجارات أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن بعضها. ووقع هجوم أمس في يوم الجمعة الأخير من رمضان قبل أيام من عطلة عيد الفطر.

وانفجرت قنبلتان في سيارتي ركاب في مزار الشريف أول من أمس الخميس مما أسفر عن مقتل تسعة على الأقل. ويوم 22 أبريل الجاري، وقع انفجار في مسجد خلال صلاة الجمعة في مدينة قندوز مما أسفر عن مقتل 33 شخصاً.

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