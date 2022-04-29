الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في باكستان

المصدر: أبوظبي - وام

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أدانت دولة الإمارات بشدة، التفجير الإرهابي الذي استهدف معهداً صينياً داخل حرم جامعة كراتشي الباكستانية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الكادر الأكاديمي والطلبة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أنّ دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها وتضامنها مع حكومة جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق، ومع حكومة الصين الشعبية وشعبها الصديق، وأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

تفجير وضحايا

يذكر أنّ تفجيراً إرهابياً وقع في حافلة داخل جامعة كراتشي جنوب باكستان، الثلاثاء الماضي، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل بينهم ثلاثة مدرسين من الجنسية الصينية وسائق باكستاني.

وأوضحت شرطة كراتشي، أن الانفجار وقع أمام كلية اللغة الصينية في الحافلة التي تقل المدرسين العاملين في الكلية، مشيرة إلى أن قوات الأمن والدفاع المدني طوقت الموقع، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى.

وأضافت أن فرقة إزالة المتفجرات جمعت الأدلة من الموقع لتحديد مصدر الانفجار. وقال رئيس شرطة كراتشي، غلام نبي ميمون، إنه يتضح من التحقيق المبدئي أن الانفجار نجم عن هجوم انتحاري نفذته امرأة.

وقال شهود عيان، إنّ الانفجار كان عنيفاً للغاية أدى لتضرر الممتلكات وتحطم زجاج المباني القريبة.

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