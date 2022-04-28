الإمارات ترسل طائرة تحمل 30 طنا من المساعدات للاجئين الأوكرانيين في مولدوفا

المصدر: وام

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أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة تحمل على متنها 30 طنا من الإمدادات الغذائية إلى جمهورية مولدوفا لدعم اللاجئين الأوكرانيين، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي الإماراتي الذي تم تدشينه منذ شهر مارس الماضي للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي يواجهها النازحون واللاجئون الأوكرانيون وخاصة من النساء والأطفال.

وقال سعادة سالم أحمد سالم الكعبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوكرانيا :"تدعم دولة الإمارات منذ بدء الأزمة الأوكرانية الجهود الدولية للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية الصعبة للسكان واضطرارهم للجوء للدول المجاورة، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية، ولا سيما الغذاء والدواء".

وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات مستمرة في تقديم الدعم الإغاثي للشعب الأوكراني انطلاقاً من النهج والتضامن الإنساني، والتزاما بالقيم والمبادئ الراسخة لدى القيادة الرشيدة، وسيراً على نهج الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، في دعم الجهود الإغاثية الدولية ومساعدة كافة الشعوب في تخطي أزماتها الإنسانية.

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