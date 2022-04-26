الإمارات تتضامن مع نيجيريا في ضحايا انفجار منشأة نفطية

المصدر: (أبوظبي - وام، أبوجا - أ.ف.ب)

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عبّرت الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة في ضحايا انفجار منشأة نفطية في جنوب شرق البلاد، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة نيجيريا وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل.

وأسفر انفجار في مصفاة نفط غير قانونية عن مقتل 110 أشخاص على الأقل في منطقة دلتا النيجر في جنوب نيجيريا.

وذكرت الشرطة وجهاز الطوارئ أن الانفجار وقع مساء الجمعة الماضي في موقع بين ولايتي ريفرز وإيمو النفطيتين.

وقال إفيانيي ناجي من وكالة الطوارئ الوطنية في المكان في وقت سابق: «عثرنا على 110 جثث على الأقل عليها آثار حروق شديدة في الموقع».

وصرّح «علمنا بوجود العديد من الجثث في الأحراج والغابات القريبة جرّاء محاولة بعض مشغّلي (المصفاة) بشكل غير شرعي والمسؤولين عنهم الهروب إلى مكان آمن». وأوضح ناجي أن عدداً من السيارات المحترقة والعبوات المستخدمة في جمع الخام المسروق والمنتجات البترولية تناثرت في المكان.

وأكدت الشرطة أن الانفجار حدث في موقع مصفاة غير قانونية حيث تجمع مشغلوها وزبائن لهم.

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