اجتماعات في الرياض وعمّان تبحث جهود الحل السياسي في اليمن

المصدر: الرياض، عمّان - وكالات

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أكد السفير السعودي لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر خلال لقائه بالقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى المملكة مارتينا سترونغ، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن كاثي ويستلي في العاصمة الرياض على دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، كما تمت مناقشة الجهود المشتركة لإنجاح الهدنة الحالية التي تهدف إلى وقف إطلاق النار في اليمن، وبدء العملية السياسية.

من بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في عمّان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرج، آخر المستجدات في ‫اليمن، والجهود الأممية لإنهاء الأزمة عبر حلٍ سياسيٍ يعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق ويُلبي تطلعاته في الأمن والسلام.

ورحّب الصفدي بالهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة لمدة شهرين في اليمن، والتي بدأت في مطلع شهر أبريل الجاري، مؤكداً دعم الأردن للجهود والمساعي الأممية لحلّ الأزمة اليمنية واستمرارها في إسناد البعثة الأممية لليمن التي تتخذ من عمان مقراً لها.

كما شدد الصفدي على أهمية تكثيف العمل للتوصل إلى حلٍ سياسيٍ يستند إلى المرجعيات المعتمدة، وبما يفضي إلى إنهاء الأزمة ويضمن وحدة اليمن الشقيق وسلامة أراضيه. وثمن الصفدي الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية من أجل التوصل إلى حل للأزمة اليمنية.

وبدوره، استعرض غروندبرج آخر التطورات والجهود الأممية المستهدفة إنهاء الأزمة اليمنية، مثمناً دعم الأردن لجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة واستضافتها لمقر مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن ومقر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

ورحب المبعوث الأممي بقرار الحكومة الأردنية، بالموافقة على تشغيل رحلات الخطوط الجوية اليمنية من مطار صنعاء الدولي إلى مطار الملكة علياء الدولي، معرباً عن أمله بأن تعمل كافة الأطراف اليمنية بشكلٍ بنّاءٍ بما يسمح باستئناف الرحلات الجوية كما هو مخطط لها بموجب بنود الهدنة المعلنة.

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