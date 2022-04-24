الكويت تتجه إلى تجديد دماء السلك الدبلوماسي

المصدر: البيان

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تعتزم وزارة الخارجية الكويتية إلى اتخاذ خطوات تستهدف تجديد دماء أعضاء السلك الدبلوماسي.

وذكر موقع صحيفة "القبس" أن الخارجية الكويتية تتوجه نحو إبلاغ السفراء، الذين مضت على خدمتهم 15 عاماً فما فوق خارج البلاد، بعودتهم إلى ديوان عام الوزارة.

وأكدت أن قائمة بالسفراء الذين سيتم إبلاغهم بعودتهم إلى البلاد ستصدر قريباً بشكل رسمي من وزارة الخارجية.

وأضافت المصادر أن الرؤية لم تتضح بعد بشأن إيجاد مناصب أو مسميات لبعض من سيتم إبلاغهم بالعودة إلى ديوان عام الوزارة إلى الآن.

ولفتت إلى أن توجه وزارة الخارجية يستهدف إتاحة الفرصة للكفاءات الشابة، وضخ دماء جديدة في منظومة العمل الدبلوماسي في الخارج.

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