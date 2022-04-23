الإمارات تدين التفجيرين الإرهابيين في أفغانستان

المصدر: أبوظبي - وام، كابول-وكالات

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أدانت دولة الإمارات بشدة التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في أفغانستان، واستهدف أحدهما مسجداً في مزار شريف، وأسفرا عن مقتل وإصابة عشرات من المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للشعب الأفغاني الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجرائم النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ولقي 33 شخصاً على الأقلّ حتفه جراء تفجير استهدف مسجداً أثناء صلاة الجمعة أمس في شمال أفغانستان، ووقع التفجير في مسجد في منطقة إمام صاحب في ولاية قندوز مسفراً عن مقتل 33 مدنياً بينهم أطفال.

ويأتي التفجير بعد يوم على إعلان تنظيم داعش المتطرف مسؤوليته عن تفجير استهدف مسجداً في مدينة مزار الشريف بشمال افغانستان، أدى إلى مقتل 12 شخصاً على الأقل وجرح 58 آخرين.

توقيف مشتبه

وفي تطوّر جديد، أعلنت حركة طالبان عن توقيفها شخصاً يُشتبه في أنه عضو في تنظيم داعش مُتّهم بأنه نفّذ تفجيراً استهدف مسجداً في مزار شريف. وقال الناطق باسم شرطة ولاية بلخ الأفغانية، آصف وزيري، إن الموقوف عبدالحميد سنغريار كان عضواً أساسياً في تنظيم داعش، مضيفاً: «كان العقل المدبّر لهجوم أمس على المسجد». وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أيضاً، توقيف سنغريار الذي يحمل الجنسية الأفغانية. وقال وزيري: «لعب دوراً أساسياً في تنفيذ عدة هجمات في الماضي، وتمكّن عدة مرات من الفرار، لكن هذه المرة أوقفناه في عملية خاصة».

صور مروعة

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور مروّعة لضحايا أثناء نقلهم إلى المستشفى من مسجد سه دكان في مزار شريف

وسارع تنظيم داعش الإرهابي إلى تبنّي التفجير. وقالت ما تسمى «ولاية خراسان في تنظيم داعش»، الفرع المحلي للتنظيم المتطرّف، إنّ عناصرها تمكّنوا من إدخال حقيبة مفخخة داخل المسجد وبعد اكتظاظه جرى تفجير الحقيبة عن بُعد.

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