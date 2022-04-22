الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين في النيجر

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا بجمهورية النيجر الصديقة، واستهدفا مركز شرطة حدودياً ببلدة بيتيلكولي، ومعسكراً للحرس الوطني في محافظة جادو، ونجم عنهما مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لحكومة النيجر وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز