الإمارات تؤكد دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن

المصدر: أبوظبي، عدن - وام، البيان

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قدمت دولة الإمارات التهنئة لرشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن وأعضاء المجلس بمناسبة أدائهم اليمين الدستورية في مدينة عدن.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، دعم دولة الإمارات الكامل لمجلس القيادة الرئاسي لتمكينه من ممارسة مهامه وعلى رأسها السلام والاستقرار والتنمية في اليمن الشقيق، متمنية للمجلس كل التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته الوطنية. وشددت الإمارات في البيان على التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، ودعم طموحاته وتطلعاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.



بدء الرحلات



وبعد ساعات على أداء المجلس الرئاسي القسم الدستوري، أعلن عن بدء تسيير رحلات تجارية من وإلى مطار صنعاء بعد توقف ستة أعوام، وقطعت اللجنة المكلفة بملف الأسرى شوطاً كبيراً في إتمام أكبر عملية تبادل بين الحكومة والحوثيين منذ بداية الحرب، كما يعمل مكتب المبعوث الأممي على مدار الساعة مع الطرفين على احتواء الخروقات الميدانية والمضي نحو تمديد الهدنة، والتحضير لمحادثات سياسية تؤدي في نهاية المطاف إلى الاتفاق على حل سلمي للصراع.



صمود الهدنة



ويرى مراقبون أنه باستثناء الخروقات المرصودة في جنوب مأرب من قبل الحوثيين، فإنه لا شيء فعلياً يهدد صمود الهدنة وتمديدها، وطالبوا الأمم المتحدة بالتعجيل بعمل الفريق الذي سيتكفل بفتح الطريق إلى مدينة تعز وغيرها من المحافظات، لأن ذلك في تقديرهم سيشكل أهم رافعة لنجاح الهدنة بعد تسيير الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء، لأن من شأن هذه الخطوة أن تنهي الحصار الخانق الذي فرضه الحوثيون على مدينة ومحافظة تعز منذ سبعة أعوام. إلى ذلك، شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على ضرورة فتح الطرق المؤدية الى مدينة تعز والبناء على الهدنة القائمة لتحقيق وقف دائم لاطلاق النار وعملية سلام شاملة.

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