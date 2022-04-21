الإمارات تهنئ رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمناسبة أدائهم اليمين الدستورية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدمت دولة الإمارات التهنئة لفخامة رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن وأعضاء المجلس بمناسبة أدائهم اليمين الدستورية في مدينة عدن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها دعم دولة الإمارات الكامل لمجلس القيادة الرئاسي لتمكينه من ممارسة مهامه وعلى رأسها السلام والاستقرار والتنمية في اليمن الشقيق، متمنية للمجلس كل التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته الوطنية.

وشددت دولة الإمارات في البيان على التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته وتطلعاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز