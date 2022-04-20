دبي تدمج بين العلاج والترفيه للأطفال

المصدر: دبي - البيان

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نجحت كيدزانيا في دبي مول بالدمج بين العلاج والترفيه فحولت الخوف من عيادات الأسنان إلى رحلة علاجية ممتعة للأطفال، فضلاً عن البرامج الترفيهية والهدايا، حيث تم تدشين عيادة أبولونيا لطب أسنان الأطفال في إمارة دبي بـ(كيدزانيا دبي مول) وسط حضور مميز من الأطباء والمسؤولين والمهتمين بالشأن الطبي والصحي، ويأتي الافتتاح ضمن خطط وبرامج وضعتها مجموعة أبولونيا لتطوير طب أسنان الأطفال في المنطقة ومواكبة آخر تحديثات التكنولوجيا الطبية والعلاجية العالمية.

من جانبه أكد الدكتور ياسر حاج حميد المدير التنفيذي والعضو المؤسس لمجموعة (عالم أبولونيا) المختصة بطب أسنان الأطفال، أن هذه المناسبة لم تكن الأولى، فقد احتضنت مؤسسة كيدزانيا العالمية ميلاد أبولونيا بـ(كيدزانيا أبوظبي) العام الماضي، آملين أن يتم في المستقبل القريب افتتاح مزيد من العيادات بكل فروع هذه المؤسسة العريقة على الصعيد الإقليمي والعالمي.

كما أشار الدكتور ياسر أن عالم أبولونيا يستخدم الذكاء الاصطناعي في عياداته المجهزة بأحدث المعدات الطبية والتي تضم نخبة من الأطباء المختصين بطب أسنان الأطفال وتقويم الأسنان المؤهلين للتعامل والتواصل مع الأطفال حتى عمر الثامنة عشر حيث صممت هذه العيادات أيادٍ خبيرة لتكون مكاناً محبباً لنفوسهم وتلائم خيالهم الفطري، فقد زودت بمجسمات ورسومات أبطالهم المفضلين، فضلاً عن أن لكل عيادة اسماً وديكوراً وفكرة خاصة بها.

إسعاد الأطفال

وقال محمد حطيط (المدير العام لإعمار للترفيه): "نحن اليوم نجدد الثقة لعالم أبولونيا وهي تخطو معنا الخطوة الثانية بافتتاح ثاني عيادة لها بكيدزانيا، نتمنى أن تستمر بهذه الانطلاقة حتى تكمل معنا كل الخطوات لنصل سويا لإسعاد كل أطفال العالم".

من جانبه لفت البروفيسور الدكتور وليد السعدي المدير الطبي لمجموعة عيادات أبولونيا لطب أسنان الأطفال إلى أن أبولونيا جمعت بذكاء بين العلاج والترفيه فحولت الخوف من عيادات الأسنان الى رحلة علاجية ممتعة للأطفال، فضلاً عن البرامج الترفيهية والهدايا التي تجعل عالم أبولونيا هو اختيارهم الأول قبل ذويهم.

كما أكدت الخبيرة كارلا فالينسيا مديرة المحتوى في كيدزانيا أن تدفق الزائرين وإقبالهم المتواصل لعيادة أبولونيا يدل على الأثر الإيجابي الكبير الذي تتركه أبولونيا في نفوس زائريها، ويأتي ذلك عطفاً للجهود المبذولة من قبل القائمين على أمر هذه العيادات، حيث تقدم أبولونيا نشاطاً منقطع النظير في مدينة كيدزانيا الترفيهية الأمر الذي يجعل نشاطها في مصاف الأنشطة المميزة في كيدزانيا.

اهتمام

وناشد الدكتور باسل الحلواني العضو المؤسس لمجموعة (عالم أبولونيا) كل المختصين والمهتمين بشأن طب الأسنان، للاهتمام بهذه الشريحة المهمة في المجتمع، بعمل برامج ارشادية وتوعوية وتزويد الأهالي والأطفال بمعلومات من شأنها التقليل من مشاكل الصحة الفموية للأطفال، وتقديم كافة التسهيلات للمرضى الدوليين حتى تظل دولة الإمارات ضمن أفضل الوجهات العالمية للسياحة العلاجية.

تجدر الإشارة إلى أن أبولونيا هي أول وأكبر مجموعة مختصة لعيادات طب أسنان الأطفال في الشرق الأوسط.

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