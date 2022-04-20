منى بوسمرة: التوعية بمخاطر الحروب السيبرانية واجب الإعلام المسؤول

المصدر: دبي- البيان

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أكدت منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول لصحيفة «البيان»، في كلمة ترحيبية بالمشاركين في الجلسة الحوارية، من خلال «مساحتكم عبر البيان»، أن الحروب السيبرانية هي الوجه المظلم للتكنولوجيا الذي يهدد العالم، ومن الجيل الرابع في ثورة التقنيات، وسلاح غير تقليدي. وأوضحت أن ملف الهجمات السيبرانية بات يحتل موقعاً بارزاً في العلاقات الدولية، وأصبح أيضاً ضمن أجندة التعاون البارزة بين الدول، نظراً لأن البنية التحتية الرقمية، والأمن الإلكتروني بصورة عامة، بات ركيزة رئيسة من ركائز الاستقرار في المجتمعات والدول.

وأضافت: «كوننا إعلاماً مسؤولاً، فإن واجبنا الوطني، يحتم علينا التركيز على رفع الوعي حول مخاطر الحروب السيبرانية، ورفضها كغيرها من أنواع الحروب الأخرى. ونحن في «البيان»، ندرك أهمية الإعلام، وننتهج سياسة تقوم على بث روح السلام، والابتعاد عن التحريض والكراهية، وهذه هي السياسة التي تتبناها الإمارات العربية المتحدة، بتبني السلام والتسامح والأخوة الإنسانية».

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