السعودية.. استعدادات على قدم وساق لتدفق المعتمرين في العشر الأواخر من رمضان

المصدر: الرياض – البيان

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رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية جاهزيتها استعداداً لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان، فيما بدأت السلطات الأمنية والصحية السعودية تطبيق خططها لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس، لـ«البيان» استعداد الرئاسة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقطاعات الأخرى المختصة، لتفويج أكثر من مليونين ونصف المليون معتمر ومصل خلال العشر الأواخر من رمضان المبارك، وذلك بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية.

الاعتكاف

وأضاف الشيخ السديس أن إجراءات استخراج الرخص الخاصة بإحياء سنة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي قد اكتملت للمرة الأولى بعد أن توقفت على مدى العامين الماضيين بسبب تفشي وباء كورونا، مشيراً إلى أنه تم تسليم كل المعتكفين الخزائن المخصصة لهم في المسجد الحرام اعتباراً من 16 رمضان،، وتسليم تصاريح الاعتكاف من أمام باب 119، والذي يتم عادة عبر التقدم بالطلب الإلكتروني للموظف المسؤول والحصول على التصريح.

مرحلة ثالثة

ومن جهته أكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، نجاح المرحلتين الأولى والثانية من الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة في شهر رمضان، وتكامل الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثالثة خلال العشر الأواخر منه وخلال أيام عيد الفطر، موضحاً جاهزية جميع قوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ الخطة للتعامل مع جميع المخاطر الافتراضية المرتبطة بزيادة أعداد المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم.

تطوع

وقالت مديرة إدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية بالمسجد الحرام بيان الهذلي، إن حوالي 1000 متطوعة من السيدات والفتيات السعوديات وغير السعوديات قد بدأن العمل في المسجد الحرام خلال شهر رمضان الحالي، موضحة أن عمل المتطوعات يشمل ترجمة اللغات ومساعدة كبار السن وخدمات التنقل بالعربات الكهربائية، حيث جرى استقطابهن عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وفيما بدأت عمليات التفويج منذ اليوم الأول من شهر رمضان بتوفير 58 حافلة نقل و106 سائقين إلى أن وصلت تلك الأعداد إلى 70 حافلة نقل، وأصبح العدد الكلي للسائقين 135 سائقاً مع نهاية الأسبوع الأول من رمضان.

تجنيد

جندت الرئاسة أكثر من 100 مراقب على أبواب المسجد الحرام المخصصة لاستقبال المصلين، وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية دخول وخروج المصلين، وإرشاد المصلين إلى أماكن المصليات، ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين عند امتلاء المصليات.

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