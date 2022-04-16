السعودية.. السماح للمرأة بأداء العمرة دون محرم أو عصبة النساء

المصدر: البيان

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أكد المهندس هشام بن سعيد، المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية، أنه يحق للمرأة إصدار تأشيرة عمرة دون وجود "محرم"، أو عصبة النساء. وفقا لصحيفة سبق.

وأشار متحدث وزارة الحج والعمرة، إلى أن "المحرم" كان في السابق شرطًا لإصدار تأشيرة العمرة للنساء من الفئات العمرية الأقل من 45 عامًا، والآن يُسمح لها بإصدار التأشيرة، وعدم إلزامها بالمحرم أو عصبة النساء.

وأضاف: الآن لا توجد قيود لإصدار التأشيرة؛ إذ لا يُشترط وجود محرم أو عصبة النساء.

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