ولي العهد السعودي والرئيس الصيني يبحثان هاتفياً مجمل الأوضاع والقضايا الدولية

المصدر: وام

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بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية خلال اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها ضمن أعمال اللجنة السعودية الصينية المشتركة، كما اتفق الجانبان على بذل المزيد من الجهد لتعزيز الشراكة والعلاقة الاستراتيجية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أنه تم أيضا استعراض مجمل الأوضاع والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الرئيس الصيني خلال الاتصال الهاتفي بدور المملكة المحوري في المنطقة، وبجهودها لإحلال السلام والاستقرار في اليمن.

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