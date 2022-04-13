السعودية والكويت تؤكدان حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في حقل الدرة

المصدر: البيان

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أكدت المملكة العربية السعودية والكويت حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في حقل الدرة ، داعين إيران لعقد مفاوضات حول تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة المقسومة.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة الكويت يوم 24 ديسمبر 2019م، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة، وبتاريخ 21 مارس الماضي ، اتفق وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية و نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت في محضر الاجتماع الموقع بينهما على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة.

ووفق البيان ، تؤكد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس الماضي .

وفي هذا الصدد سبق أن وجهت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الدعوات للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلبِ تلك الدعوات، بحسب البيان .

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