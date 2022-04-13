الإمارات تدعم جهود التسوية في اليمن

المصدر: دبي- وام، عدن-البيان

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أعلنت دولة الإمارات، دعمها كافة الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة تضم كافة الأطراف اليمنية، لضمان ترسيخ الاستقرار والسلام، وبما ينعكس على ازدهار اليمن وتنميته، فيما يواصل المبعوث الأممي، هانس غوندبورغ، لقاءاته في صنعاء مع قادة ميليشيا الحوثي، بهدف تثبيت الهدنة والتحضير لمحادثات سلام، مؤكداً أنّ هناك فرصة لتحويل الهدنة إلى اتفاق شامل لإطلاق النار.

تطورات

واستعرض معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، خلال لقائه المنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد جريسلي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينج، بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، آخر التطورات المتعلقة بجهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني.

وأكد معاليه، دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة تضم كافة الأطراف اليمنية لضمان ترسيخ الاستقرار والسلام وبما ينعكس على ازدهار وتنمية اليمن. ورحّب معاليه، بالتطوّرات الأخيرة المتعلقة بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، معرباً عن أمله في أن تسهم الخطوة في دفع جهود السلام عبر حوار جدي يناقش كافة القضايا المتعلقة بالشأن اليمني.

لقاءات

في الأثناء، عقد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غوندبورغ، في صنعاء، سلسلة لقاءات مع قادة ميليشيا الحوثي بهدف تثبيت الهدنة والتحضير لمحادثات سلام.

وشدّد غوندبورغ، على أنّ هناك فرصة لتثبيت الهدنة المؤقتة وتحويلها إلى وقف إطلاق نار شامل، وصولاً إلى تسوية سياسية سلمية، مشيراً إلى أنّ الشعب اليمني يستحق كل الدعم بعد المعاناة التي عانى منها.

ووفق ما ذكرت مصادر مطلعة، فإنّ المبعوث الأممي عقد اجتماعاً مع ممثلي الميليشيا في لجنة الأسرى والمعتقلين، ويستمر في لقاءاته مع بقية المستويات القيادية، إذ من المقرّر أن يلتقي بزعيم الميليشيا للحصول على دعمه لتثبيت الهدنة وتمديدها، فيما أكدت مصادر عسكرية، استمرار الخروقات الحوثية في جبهات جنوب محافظة مأرب وفي غرب محافظة تعز.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش الوطني اليمني، أنّ ميليشيا الحوثي مستمرة في خرق الهدنة بمحافظات مأرب والجوف وحجة والحديدة وتعز والضالع، مشيراً إلى أنّه تم رصد 72 خرقاً للهدنة في يوم واحد، توزعت على 11 خرقاً في جبهات الساحل الغربي، و10 في محافظة مأرب، و19 في محافظتي تعز والضالع، و17 خرقاً في جبهات القتال غرب محافظة حجة، و11 خرقاً في جبهات شرق وشمال الجوف، و4 خروقات في جبهتي رغوان والكسارة غرب محافظة مأرب.

إفشال تسلّل

وفي الساحل الغربي، ذكرت القوات المشتركة، أنّ وحدات من هذه القوات تصدت لمحاولة تسلل واسعة نفذتها ميليشيا الحوثي في محور مديرية حيس، وأجبرت المتسللين على الفرار بعد وقوع إصابات مباشرة في صفوفهم. وأوضحت القوات المشتركة، أنّ خروقات الميليشيا في اليوم التاسع للهدنة شملت هجوماً فاشلاً بطيران مسير في محور البرح غرب تعز، وتكثيف طيران الاستطلاع في محور حيس جنوب الحديدة.

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