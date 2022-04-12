الإمارات: تطوّر إيجابي بمفاوضات «أوكرانيا»

المصدر: عواصم - وكالات

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أكّدت دولة الإمارات، أنّها تراقب المفاوضات الروسية الأوكرانية، وترى فيها تطوراً إيجابياً. وقال السفير محمد بوشهاب، نائب مندوبة الدولة لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك، إنّ غالبية الفارين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة من النساء والأطفال.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أمس، إنه اقترح إجراء محادثات مباشرة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفيما بدأ المستشار النمسوي، كارل نيهامر، مهمة وساطة بين روسيا وأوكرانيا، بوصوله إلى موسكو كأول زيارة لزعيم دولة غربية للعاصمة الروسية منذ بدء العملية العسكرية، تتوقّع كييف هجوماً روسياً واسع النطاق في شرقي البلاد.

وفيما ذكر مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة تعتقد بأن روسيا بدأت تعزيز وتزويد قواتها بالعتاد في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، أكد زعيم الانفصاليين في منطقة دونيتسك، دينيس بوشيلين، أنّ قواته سيطرت بشكل كامل على منطقة المرفأ في مدينة ماريوبول.

ممرات آمنة

ويسعى السكان للخروج من مناطق شرقي أوكرانيا تحسّباً للمعركة المتوقعة، وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك إنه تم الاتفاق مع موسكو على إقامة تسعة ممرات إنسانية في المناطق الشرقية، منها خمسة ممرات في منطقة لوغانسك. وأضافت إن الممرات تشمل واحداً للأشخاص الذين سيتم خروجهم بوسائل النقل الخاصة من ماريوبول. وأكدت أنه قد تمت إقامة طريق للسماح للمركبات الخاصة بالسفر من ماريوبول في جنوبي البلاد إلى مدينة زابوريجيا.

أسلحة أوروبية

وحضّ المفوض السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الدول الأعضاء على إمداد كييف بالأسلحة التي طلبتها سريعاً. ونقلت وكالة «بلومبرغ»، عن المصادر إن بوريل قال لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إن الأمر يستلزم اتخاذ قرار خلال أيام وليس أسابيع، وإنه ينبغي للتكتل أن يقدم كل ما يلزم لمساعدة أوكرانيا. وأشارت بلومبرغ إلى أن ما سيحدث في شرقي أوكرانيا في الأسابيع المقبلة سيكون حاسماً. وقال أحد المصادر إنه ليس هناك لدى أوكرانيا سوى فرصة ضئيلة لإعداد وتلقي الأسلحة التي تحتاجها.

ودعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى تسليم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا. وقالت على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ أمس: «أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من العتاد العسكري وخاصة الأسلحة الثقيلة».

وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس، إنها دمرت أنظمة صواريخ إس-300 المضادة للطائرات كانت دولة أوروبية زودت بها أوكرانيا. وأضافت إن صواريخ كاليبر روسية أُطلقت من البحر دمرت أربع منصات صواريخ من طراز إس-300 في ضواحي مدينة دنيبرو. وقالت روسيا إن 25 جندياً أوكرانياً أصيبوا في الهجوم.

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