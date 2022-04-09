سفارة الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في تل أبيب

المصدر: (تل أبيب - البيان، وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استنكرت سفارة الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب في بيان بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز ديزنغوف، وقدمت تعازيها لأسر ضحايا هذا العمل المروع، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأفادت أجهزة الأمن الإسرائيلية صباح أمس، بأنها قتلت منفذ الهجوم أول من أمس في وسط مدينة تل أبيب بعد مطاردة استمرت عدة ساعات. وقال مسؤولون في أجهزة الأمن إنه «تم تحديد مكان الإرهابي الذي نفذ الهجوم المسلح في تل أبيب، وتحييده». وأوضح المسؤولون أن «الرجل وهو من الضفة الغربية، قتل بالقرب من مسجد في حي يافا» وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد ذكرت أول من أمس، أن شخصين لقيا حتفهما فيما أصيب آخرون في هجوم بإطلاق الرصاص بتل أبيب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز