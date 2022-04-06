توجيه عاجل بالتحقيق مع رجلي أمن لعدم استخدام صلاحيتهما خلال حادث سير بالرياض.. فيديو

المصدر: البيان

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بالسعودية، بأنه إشارة إلى ما أعلن عن قيام مرور مدينة الرياض بالقبض على قائد مركبة عكس السير وتسبب في صدم وتضرر (11) مركبة، فإنه صدر التوجيه بالتحقيق مع رجلي أمن باشرا الحادث، ومحاكمتهما، لعدم استخدام صلاحيتهما الممنوحة لهما بإيقاف الجاني بما يقتضيه الموقف بإطلاق النار على إطارات مركبته لحماية الأرواح والممتلكات، وتحديد أوجه القصور، ومحاسبة المقصرين.

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