الإمارات: الوضع الإنساني يتدهور في أوكرانيا بسبب الحرب

المصدر: البيان

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أعربت معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة عن أسفها لتدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا بسبب الحرب.

وشددت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة على أنه يجب التأكد من الوقائع في أوكرانيا بشكل حيادي.

وأشارت إلى دعم الإمارات إنشاء لجنة تحقيق مستقلة بشأن الوضع في أوكرانيا، مشددة على ضرورة حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات لهم.

وأضافت: نشعر بالقلق بشأن تأثر الأمن الغذائي بسبب الحرب في أوكرانيا.



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