الإمارات: الدبلوماسية والحوار ضروريان لمواجهة التحديات

المصدر: نيويورك - وام

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اعتمد مجلس الأمن، برئاسة الإمارات العربية المتحدة في مارس الماضي، أربعة قرارات وأصدر ستة بيانات، منها بيانان رئاسيان وأربعة بيانات صحافية.

وعن رئاسة دولة الإمارات مجلس الأمن منذ مطلع مارس، قالت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «تؤمن دولة الإمارات بأن الدبلوماسية والحوار، ضروريان لمواجهة التحديات العالمية الملحة.

فعمدنا إلى تعزيز تلك المبادئ طوال فترة رئاستنا المجلس». وأضافت معاليها: «رحبت دولة الإمارات بتجديد ولايات مهمة لبعثات حفظ السلام، ويسعدنا أنها عكست التحديات الأمنية القائمة في جميع أنحاء العالم، والتي تزامنت مع فترة رئاستنا».

تجديد التفويضات

وكان مجلس الأمن قد جدد خلال رئاسة دولة الإمارات، تفويضات بعثات حفظ السلام في كل من أفغانستان وجنوب السودان، وولاية فريق الخبراء المعني بدعم لجنة 1718، بشأن كوريا الشمالية. كما أيد المجلس القرار الصادر عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بشأن إعادة تشكيل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، لتُصبِح بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال.

على صعيد متصل، أصدر مجلس الأمن بيانات صحافية، أعرب فيها عن قلقه العميق إزاء ما أعلن بشأن قرار طالبان حرمان الفتيات من الصف السادس وما فوق من التعليم. كما دان المجلس بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية في الصومال وباكستان، والهجوم الذي تعرضت له بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.

وإضافة إلى ما تقدم أصدر المجلس بيانات رئاسية بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين.

وفاء التزامات

وبصفتها الرئاسية لمجلس الأمن، عقدت دولة الإمارات، ثلاثة اجتماعات رئيسة في شهر مارس، تناولت الإدماج الاقتصادي للمرأة، والتمويل المناخي لصون السلم والأمن الدوليين، والتعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ومكنت هذه الاجتماعات دولة الإمارات من الوفاء بالالتزامات التي أعلنتها في حملتها لعضوية مجلس الأمن، والمتمثلة بتعزيز نهج متعدد الأطراف من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين، عبر توطيد العلاقات بين أعضاء المجلس، وتعزيز الشمولية والتحفيز على الابتكار، وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام.

ومن منطلق التزامها التعددية اللغوية، نشرت دولة الإمارات على الموقع الإلكتروني لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، جدول أعمال مجلس الأمن باللغتين الإنجليزية والعربية، لتكون بذلك المرة الأولى التي يتم فيها إعداد الجدول باللغة العربية، في تاريخ الأمم المتحدة البالغ 76 عاماً.

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