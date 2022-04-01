السعودية تدرج 25 فرداً وكياناً على قائمة الإرهاب

المصدر: الرياض - واس

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أدرجت رئاسة أمن الدولة، في السعودية، أمس، 25 فرداً وكياناً متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية على قائمة الإرهاب.

وأوضحت في بيان أنه «وفي إطار استهداف التنظيمات الإرهابية والمنتمين والممولين ومقدمي التسهيلات لتلك التنظيمات، تقوم المملكة العربية السعودية ممثلة في رئاسة أمن الدولة بشكل مُنفرد ومُنسّق مع الولايات المتحدة ممثلة في وزارة الخزانة الأمريكية - مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بتصنيف 25 اسماً وكياناً متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يعملون كشبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن» كاشفة عن الأفراد المدرجين على قائمة الإرهاب من جنسيات مختلفة وهم: شيرانجيف كومار سينج هندي الجنسية وعبده عبدالله دائل أحمد، يمني، وكونستانتينوس ستافريديس يوناني وسعيد أحمد محمد الجمل يمني ومانوج صبهاروال هندي وجامي علي محمد صومالي وهاني عبدالمجيد محمد أسعد يمني وعبدي ناصر علي محمود بريطاني وطالب علي حسين الأحمد الراوي سوري وعبدالجليل ملاح سوري.

أما الكيانات فضمت القائمة شركة أورم شيب ما نجمنت وشركة بيريدوت للتجارة والشحن ذات المسؤولية المحدودة وشركة مساهمة «جي جي أو» لصناعة وتجارة المواد الغذائية وشركة غرانتي لتجارة الذهب والمجوهرات الخارجية وشركة الفُلك للتجارة ذات المسؤولية المحدودة وشركة اكسبرس العالمية للصرافة والتحويلات وشركة الحظاء للصرافة وشركة أدون لصناعة وتجارة المواد الغذائية وشركة سويد وأولاده للصرافة وشركة أدون للتجارة العامة ذات المسؤولية المحدودة ومؤسسة معاذ عبدالله دائل للاستيراد والتصدير ومؤسسة فاني لتجارة النفط ومؤسسة أدون للتجارة العامة وسفينة تريبل سكسيس، رقم المنظمة البحريةMOI» 9167148». وسفينة لايت مون، رقم المنظمة البحرية «MOI 9109550».

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