حذر من وقف الإمدادات..بوتين : يتعين على الغرب دفع قيمة الغاز عبر حسابات مصرفية روسية

المصدر: د ب ا

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يتعين على الدول الغربية أن تفتح حسابات لدى مصرف جازبرومبنك الروسي من أجل سداد قيمة الغاز الروسي والحصول عليه، على أن يسري ذلك اعتبارا من الأول من أبريل.

وحذر بوتين في كلمة له على التليفزيون الحكومي الروسي اليوم الخميس من أنه ما لم يتم ذلك، ستتوقف الإمدادات لما يطلق عليها بالدول "غير الصديقة".

ولم يتضح على الفور، على أية حال، ما إذا كانت الدول الغربية ستدفع بالروبل أو باليورو وفقا لهذا الترتيب.

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