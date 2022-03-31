قرقاش: التواصل والتعاون سبيل التعامل مع رواسب الماضي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن التواصل الدبلوماسي والتعاون الاقتصادي هو السبيل إلى التعامل مع رواسب الماضي وطموح المستقبل، موضحاً معاليه أن الإمارات تنأى بنفسها عن خطابات المواجهة والاستقطاب.

وقال في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في توجهنا نحو بناء الجسور وتعزيز أجندة الاستقرار والازدهار، تنأى الإمارات بنفسها عن خطابات المواجهة والاستقطاب، وعلاقتنا مع جارتنا إيران في صلب هذا التوجه». وأضاف الدكتور أنور قرقاش في تغريدته قائلاً: «التواصل الدبلوماسي والتعاون الاقتصادي سبيلنا إلى التعامل مع رواسب الماضي وطموح المستقبل».

وختم تغريدته بالقول: «اسمعوا من الإمارات ولا تسمعوا عنها».

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