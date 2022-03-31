الإمارات تدعو لتكثيف الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية

المصدر: نيويورك- البيان

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دعت الإمارات في اجتماع مجلس الأمن، أمس، بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية، لإيجاد حل سلمي، مؤكدة أهمية مشاركة المجلس البناءة، من أجل تخفيف تداعيات الأزمة الإنسانية، وتشجيع الحلول الدبلوماسية العاجلة.وخلال الاجتماع، قالت معالي لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: «مع كل اجتماع نعقدُهُ، وإحاطة نستمع إليها حول الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في أوكرانيا، تتضح الآثار السلبية الجَمّة على حياة المدنيين، جَرّاء استمرار الحرب، وفشل المجتمع الدولي في التخفيف من معاناتهم. ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء تزايد أعداد الضحايا، وما لَحِقَ من دمارٍ وأضرار بالبنية التحتية المدنية. وعلى نحو خاص، يؤسفنا بشدة، معدل الفارين الذي شمل ما يقرب ربع سكان أوكرانيا، فأكثر من عشرة ملايين نازح ولاجئ – معظمهم من النساء والأطفال – هربوا من منازلهم خلال شهر واحد فقط من القتال».

وأضافت معاليها قائلة: «نجدد التأكيد على أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية في جميع أنحاء أوكرانيا. كذلك نرحب بتكليف مارتن غريفيث من قِبَل الأمين العام للأمم المتحدة، للبحث مع الأطراف المعنية، في إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، لاعتبارات إنسانية، ويسرنا أن نسمع أن كلا الجانبين أبديا ردود فعل إيجابية في هذا الشأن. ونعرب أيضاً عن دعمنا القوي للوكالات الإغاثية التي تتمسك بالمبادئ الإنسانية، والنزاهة والحياد والاستقلالية، وكذلك في تنسيقها مع كافة أطراف الصراع، لضمان وصول العاملين في الجهات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق. وفي ظل الأوضاع المتدهورة، تؤمن الإمارات بضرورة التركيز على النقاط الرئيسة التالية، لتقديم المساعدات للمحتاجين بفعالية». كما أكدت معاليها دعم جهود مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في إنشاء آلية «إخطار إنساني»، التي من شأنها أن تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكلٍ آمن، مشددةً على أهمية التزام كافة الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، لا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين، واقتصار نطاق العمليات العسكرية على الأهداف العسكرية فقط، واتخاذ كافة التدابير الوقائية.

حماية العاملين

كما شددت معاليها على ضرورة العمل على التوصل لاتفاقات لوقف إطلاق النار بشكلٍ مؤقت، وفي مناطق مُحددة، وذلك لتمكين المدنيين من الخروج إلى مناطق آمنة، ولإيصال المساعدات للمُحتاجين بشكلٍ لا يُهدد سلامة المدنيين، فضلاً عن حماية العاملين في المجال الإنساني. وحضت معاليها على تكثيف التواصل الدبلوماسي بين الطرفين للوصول إلى حلٍ سلمي، كما أكدت دعم الإمارات لكافة جهود الوساطة في هذا الاتجاه، مشيرة إلى التقارير الإيجابية حول المحادثات التي جرت في تركيا، وغيرها من جهود الوساطة المستمرة، مؤكدة على الدور الهام للمرأة في حل الأزمات، ومفاوضات إحلال السلام، بما يشمل ضمان استدامتها.

وأردفت معالي لانا نسيبة خلال الاجتماع بالقول: «ينبغي علينا جميعاً أن نشعر بالقلق، بعد إحاطة من برنامج الأغذية العالمي، والتي أشارت إلى أن كلاً من روسيا وأوكرانيا، يشكلان مصدرين هامين للقمح عالمياً. كما أن تزايد انعدام الأمن الغذائي، يهدد بإلحاق الضرر بجهود التعافي البطيئة من الجائحة، ما يؤثر في الدول النامية والأقل نمواً، والدول الجزرية الصغيرة النامية.وفي ختام كلمتها، جددت معاليها تأكيد الإمارات على التزامها بالاستجابة الإنسانية، كما أكدت معاليها على أهمية مشاركة مجلس الأمن على نحو بنّاء، في مساعي التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، وعلى نطاق أوسع، أن يساعد في تشجيع التوصل إلى حل دبلوماسي عاجل لهذا الصراع.

إشادة

أشادت الإمارات بدور المنظمات الإنسانية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في التحرك سريعاً، وتحت ضغط هائل، للاستجابة لاحتياجات المدنيين. فالجهود التي تبذلها هذه المنظمات خلال الصراع، قد أتاحت وصول المساعدات إلى ما يقارب مليون شخص. كما أشادت كذلك بمساعي وضع نظام متكامل لتيسير عمليات تقديم المساعدات في جميع أنحاء أوكرانيا.

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