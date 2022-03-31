الأمم المتحدة: أكثر من 4 ملايين أوكراني فرّوا من الحرب

المصدر: جنيف - أ.ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

خرج أكثر من أربعة ملايين أوكراني من بلدهم خلال خمسة أسابيع، في تدفق للاجئين لم تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وكتب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الذي وصل أمس إلى أوكرانيا في تغريدة، أن عدد اللاجئين من أوكرانيا أصبح الآن أربعة ملايين، بعد خمسة أسابيع من بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: «إن 4,019,287 أوكرانياً خرجوا من مختلف المعابر الحدودية لبلادهم منذ العمليات العسكرية الروسية التي بدأت في 24 فبراير الماضي».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز