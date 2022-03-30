الإمارات: تحقيق سلامٍ مستدام في الكونغو يتطَلّب استمرار التصدي للتحديات الأمنية

المصدر: البيان

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أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها ومواساتها لشعب وحكومة الكونغو الديمقراطية وعائلات ضحايا الهجمات الأخيرة التي شُنَّت في إيتوري وكيفو الشمالية.

وأكدت الدولة في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي أن تحقيق سلامٍ مستدام يتطَلّب الاستمرار في التصدي للتحديات الأمنية المعقدة والمُتَرابِطة التي تواجه الكونغو الديمقراطية، لاسيما في المنطقة الشرقية، وفي مقدمة هذه التحديات، التي فاقَمَت بدورها الأوضاع الإنسانية الهشة، استمرار العنف بين المجتمعات، وانتشار خطاب الكراهية، وارتفاع حالات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، فضلاً عن الاتْجار غير المشروع بالموارد الطبيعية والجريمة العابرة للحدود.

وشددت دولة الإمارات على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والتخفيف من تأثير العنف على الفئات الأكثر عُرضةً للضرر، مشيرة إلى أن معالَجَة التحديات الأمنية تتطلب أنْ تبقى مسألة حماية المدنيين في محور الجهود التي تبذُلُها كافة الجهات المعنية مع ضرورة توفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني.

وأعربت الدولة عن قلقها إزاء استمرار الهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة، ومن ضمنِهِم المعنيون بحماية المدنيين، والتركيز على وضع النساء في المناطق التي تَشهد تصاعداً في العنف لضمان حصولِهن على الدعم والحماية اللازمين.

كما شددت الإمارات على ضرورة البناء على التعاون القائم بين الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة والشركاء الإقليميين، والذي يتجلى من خلال المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا.

وأوضحت أن اتباع نهجٍ إقليمي متكامل يعد أمراً مهماً للتصدي للتحديات الأمنية المشتركة، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية، والتعاون الاقتصادي، حيث سَتُساهِم كافة هذه الجهود في تحقيق الأمن والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة بأكملها.

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