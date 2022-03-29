عبد الله بن زايد يؤكد بحث القضية الفلسطينية في قمة النقب

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن قمة النقب سمحت بتبادل الدول المشاركة وجهات النظر حول المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتبادل الرؤى حول القضية الفلسطينية.

وأشار سموه في تصريح له إلى أن دولة الإمارات شددت خلال قمة النقب على التزامها بدعم الشعب الفلسطيني، ولحقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً التزام دولة الإمارات بمساعدة الشعب الفلسطيني بما في ذلك من خلال دعم وكالات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

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