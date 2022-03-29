الإمارات تدعو أصدقاء السودان لدعم تطلعات شعبه

المصدر: نيويورك - البيان

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دعت دولة الإمارات، أصدقاء وشركاء السودان، إلى دعم تطلعات الشعب السوداني بما يحترم سيادة السودان واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدته الوطنية.

وأعربت معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي، عن ترحيب الإمارات بجهود الأمم المتحدة في تيسير المشاورات مع الأطراف السودانية، للتوصل إلى تفاهم مشترك والدفع بالمرحلة الانتقالية قُدُماً، مشيرة إلى أنّ المشاركة النشطة والواسعة في المشاورات والتي شملت النساء والشباب، إلى جانب المشاورات التي عقدت مع الشركاء الدوليين والإقليميين، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «الإيغاد»، تؤكد على الدعم الواسع لجهود إكمال المرحلة الانتقالية السياسية بقيادة سودانية، وبما يلبي تطلّعات الشعب السوداني الشقيق.

وأوضحت معاليها، أنّه وعلى الرغم من الإصلاحات الاقتصادية التي تمّت على مدى العامين الماضيين، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين كجزء من الانتقال السياسي في السودان، إلّا أن تعليق المساعدات الدولية أثر سلباً على اقتصاد السودان، بارتفاع معدّل التضخّم وأسعار المواد الغذائية بشكل حاد، فضلاً عن وجود قيود في توفير السلع والخدمات الأساسية، لافتة إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية بسبب تغير المناخ واضطراب الموسم الزراعي.

وأضافت معاليها: «من المتوقع الآن أن يحتاج أكثر من 18 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية في عام 2022، مما يؤكد على أهمية تلبية الدعوة التي وجهها الأمين العام للدول الأعضاء للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان».

تخصيص موارد

وفي ما يتعلّق بالأوضاع الأمنية في بعض أنحاء السودان، قالت معالي السفيرة لانا نسيبة: «ندرك الخطوات المهمة التي اتخذتها السلطات السودانية لمعالجة هذه التحديات، كما نرى أنّ دور لجنة وقف إطلاق النار الدائم في دارفور مهم وحاسم في سياق استكمال دمج القوات والبدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية على النحو المبين في اتفاق جوبا للسلام، وننضم إلى الأمين العام للأمم المتحدة في الترحيب بخطوات تفعيل اللجنة، والتي تتطلب من المانحين الدوليين تخصيص الموارد اللوجستية والمالية الكافية لتتمكن من تنفيذ مهامها».

وأكدت معاليها أنّ مسؤوليتَنا الرئيسية يجب أن تتمثل في التحفيز على إحراز المزيد من التقدّم وتحقيق الانتقال السياسي بشكل ناجح في السودان، لافتة إلى أنّ الشعب السوداني أظهر عزمه على التغلب على هذه الفترة الصعبة وبناء دولة تمتاز بالشمولية والاستقرار والازدهار.

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